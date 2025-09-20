Hermetica USDh (USDH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.999223 24 timer høy $ 1.001 All Time High $ 1.005 Laveste pris $ 0.99679 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) -0.08%

Hermetica USDh (USDH) sanntidsprisen er $0.999557. I løpet av de siste 24 timene har USDH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999223 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDH er $ 1.005, mens den rekordlave prisen er $ 0.99679.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDH endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hermetica USDh (USDH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.30M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.30M Opplagsforsyning 6.30M Total forsyning 6,298,953.30437651

Nåværende markedsverdi på Hermetica USDh er $ 6.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDH er 6.30M, med en total tilgang på 6298953.30437651. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.30M.