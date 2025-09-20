Dagens Hermetica USDh livepris er 0.999557 USD. Spor prisoppdateringer for USDH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hermetica USDh livepris er 0.999557 USD. Spor prisoppdateringer for USDH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$1
$1$1
+0.10%1D
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:19:49 (UTC+8)

Hermetica USDh (USDH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.999223
$ 0.999223$ 0.999223
24 timer lav
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 timer høy

$ 0.999223
$ 0.999223$ 0.999223

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.99679
$ 0.99679$ 0.99679

+0.01%

+0.02%

-0.08%

-0.08%

Hermetica USDh (USDH) sanntidsprisen er $0.999557. I løpet av de siste 24 timene har USDH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999223 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDH er $ 1.005, mens den rekordlave prisen er $ 0.99679.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDH endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hermetica USDh (USDH) Markedsinformasjon

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

6.30M
6.30M 6.30M

6,298,953.30437651
6,298,953.30437651 6,298,953.30437651

Nåværende markedsverdi på Hermetica USDh er $ 6.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDH er 6.30M, med en total tilgang på 6298953.30437651. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.30M.

Hermetica USDh (USDH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hermetica USDh til USD ble $ +0.00022659.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hermetica USDh til USD ble $ +0.0000541759.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hermetica USDh til USD ble $ -0.0003509444.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hermetica USDh til USD ble $ -0.0002826526543124.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00022659+0.02%
30 dager$ +0.0000541759+0.01%
60 dager$ -0.0003509444-0.03%
90 dager$ -0.0002826526543124-0.02%

Hva er Hermetica USDh (USDH)

USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hermetica USDh (USDH) Ressurs

Offisiell nettside

Hermetica USDh Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hermetica USDh (USDH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hermetica USDh (USDH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hermetica USDh.

Sjekk Hermetica USDhprisprognosen nå!

USDH til lokale valutaer

Hermetica USDh (USDH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hermetica USDh (USDH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hermetica USDh (USDH)

Hvor mye er Hermetica USDh (USDH) verdt i dag?
Live USDH prisen i USD er 0.999557 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDH til USD er $ 0.999557. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hermetica USDh?
Markedsverdien for USDH er $ 6.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDH?
Den sirkulerende forsyningen av USDH er 6.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDH ?
USDH oppnådde en ATH-pris på 1.005 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDH?
USDH så en ATL-pris på 0.99679 USD.
Hva er handelsvolumet til USDH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDH er -- USD.
Vil USDH gå høyere i år?
USDH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:19:49 (UTC+8)

