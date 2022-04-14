Hermes DAO (HMX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hermes DAO (HMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hermes DAO (HMX) Informasjon Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else. Offisiell nettside: https://hermes-dao.io/ Teknisk dokument: https://ceres-token.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Hermes+Litepaper.pdf Kjøp HMX nå!

Hermes DAO (HMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hermes DAO (HMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.33K $ 37.33K $ 37.33K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 92.95M $ 92.95M $ 92.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.16K $ 40.16K $ 40.16K All-time high: $ 0.03224032 $ 0.03224032 $ 0.03224032 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00040162 $ 0.00040162 $ 0.00040162 Lær mer om Hermes DAO (HMX) pris

Hermes DAO (HMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hermes DAO (HMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HMXs tokenomics, kan du utforske HMX tokenets livepris!

