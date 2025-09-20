Dagens Hermes DAO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HMX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HMX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hermes DAO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HMX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HMX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hermes DAO Logo

Hermes DAO Pris (HMX)

Ikke oppført

1 HMX til USD livepris:

$0.00045984
$0.00045984
-0.60%1D
USD
Hermes DAO (HMX) Live prisdiagram
Hermes DAO (HMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.03224032
$ 0.03224032

$ 0
$ 0

--

-0.67%

+8.17%

+8.17%

Hermes DAO (HMX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HMX er $ 0.03224032, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HMX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.67% over 24 timer og +8.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hermes DAO (HMX) Markedsinformasjon

$ 42.70K
$ 42.70K

--
--

$ 45.98K
$ 45.98K

92.86M
92.86M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hermes DAO er $ 42.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HMX er 92.86M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.98K.

Hermes DAO (HMX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hermes DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hermes DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hermes DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hermes DAO til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.67%
30 dager$ 0+25.36%
60 dager$ 0+15.62%
90 dager$ 0--

Hva er Hermes DAO (HMX)

Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else.

Hermes DAO (HMX) Ressurs

Hermes DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hermes DAO (HMX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hermes DAO (HMX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hermes DAO.

Sjekk Hermes DAOprisprognosen nå!

HMX til lokale valutaer

Hermes DAO (HMX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hermes DAO (HMX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HMX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hermes DAO (HMX)

Hvor mye er Hermes DAO (HMX) verdt i dag?
Live HMX prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HMX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HMX til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hermes DAO?
Markedsverdien for HMX er $ 42.70K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HMX?
Den sirkulerende forsyningen av HMX er 92.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHMX ?
HMX oppnådde en ATH-pris på 0.03224032 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HMX?
HMX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HMX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HMX er -- USD.
Vil HMX gå høyere i år?
HMX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HMX prisprognosen for en mer grundig analyse.
