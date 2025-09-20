Hermes DAO (HMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03224032$ 0.03224032 $ 0.03224032 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.67% Prisendring (7D) +8.17% Prisendring (7D) +8.17%

Hermes DAO (HMX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HMX er $ 0.03224032, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HMX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.67% over 24 timer og +8.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hermes DAO (HMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.70K$ 42.70K $ 42.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.98K$ 45.98K $ 45.98K Opplagsforsyning 92.86M 92.86M 92.86M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hermes DAO er $ 42.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HMX er 92.86M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.98K.