Dagens Hermes AI Investment Fund livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HERMES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HERMES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hermes AI Investment Fund livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HERMES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HERMES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HERMES

HERMES Prisinformasjon

HERMES Offisiell nettside

HERMES tokenomics

HERMES Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hermes AI Investment Fund Logo

Hermes AI Investment Fund Pris (HERMES)

Ikke oppført

1 HERMES til USD livepris:

--
----
-0.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:18:57 (UTC+8)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-0.72%

-15.41%

-15.41%

Hermes AI Investment Fund (HERMES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HERMES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HERMES er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HERMES endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -0.72% over 24 timer og -15.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Markedsinformasjon

$ 76.38K
$ 76.38K$ 76.38K

--
----

$ 85.22K
$ 85.22K$ 85.22K

896.34B
896.34B 896.34B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hermes AI Investment Fund er $ 76.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HERMES er 896.34B, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.22K.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hermes AI Investment Fund til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hermes AI Investment Fund til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hermes AI Investment Fund til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hermes AI Investment Fund til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.72%
30 dager$ 0+0.48%
60 dager$ 0-41.08%
90 dager$ 0--

Hva er Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION INTRODUCTION A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction. THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes: Technical Momentum & Structure Insider & Institutional Activity Sentiment Intelligence Volume Dynamics Options Flow Analysis Analyst Consensus Fundamental Strength Risk & Macro Context Earnings Quality Market Leadership & Sector Flow These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format. HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders. PancakeSwap liquidity is permanently locked. No new coins can be minted. Smart contract ownership is renounced and wallets are secured. A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Ressurs

Offisiell nettside

Hermes AI Investment Fund Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hermes AI Investment Fund (HERMES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hermes AI Investment Fund (HERMES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hermes AI Investment Fund.

Sjekk Hermes AI Investment Fundprisprognosen nå!

HERMES til lokale valutaer

Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hermes AI Investment Fund (HERMES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HERMES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Hvor mye er Hermes AI Investment Fund (HERMES) verdt i dag?
Live HERMES prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HERMES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HERMES til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hermes AI Investment Fund?
Markedsverdien for HERMES er $ 76.38K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HERMES?
Den sirkulerende forsyningen av HERMES er 896.34B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHERMES ?
HERMES oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HERMES?
HERMES så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HERMES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HERMES er -- USD.
Vil HERMES gå høyere i år?
HERMES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HERMES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:18:57 (UTC+8)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.