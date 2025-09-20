Herity Network (HER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00258821 24 timer lav $ 0.00265697 24 timer høy All Time High $ 0.04759418 Laveste pris $ 0.00231474 Prisendring (1H) -0.29% Prisendring (1D) -0.83% Prisendring (7D) +2.22%

Herity Network (HER) sanntidsprisen er $0.00263368. I løpet av de siste 24 timene har HER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00258821 og et toppnivå på $ 0.00265697, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HER er $ 0.04759418, mens den rekordlave prisen er $ 0.00231474.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HER endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -0.83% over 24 timer og +2.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Herity Network (HER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 124.86K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 250.26K Opplagsforsyning 47.40M Total forsyning 95,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Herity Network er $ 124.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HER er 47.40M, med en total tilgang på 95000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 250.26K.