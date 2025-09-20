Dagens Herity Network livepris er 0.00263368 USD. Spor prisoppdateringer for HER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Herity Network livepris er 0.00263368 USD. Spor prisoppdateringer for HER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Herity Network Pris (HER)

1 HER til USD livepris:

$0.00263368
-0.80%1D
mexc
USD
Herity Network (HER) Live prisdiagram
Herity Network (HER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00258821
24 timer lav
$ 0.00265697
24 timer høy

$ 0.00258821
$ 0.00265697
$ 0.04759418
$ 0.00231474
-0.29%

-0.83%

+2.22%

+2.22%

Herity Network (HER) sanntidsprisen er $0.00263368. I løpet av de siste 24 timene har HER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00258821 og et toppnivå på $ 0.00265697, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HER er $ 0.04759418, mens den rekordlave prisen er $ 0.00231474.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HER endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -0.83% over 24 timer og +2.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Herity Network (HER) Markedsinformasjon

$ 124.86K
--
$ 250.26K
47.40M
95,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Herity Network er $ 124.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HER er 47.40M, med en total tilgang på 95000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 250.26K.

Herity Network (HER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Herity Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Herity Network til USD ble $ +0.0000449764.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Herity Network til USD ble $ -0.0000032202.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Herity Network til USD ble $ +0.000201228679638276.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.83%
30 dager$ +0.0000449764+1.71%
60 dager$ -0.0000032202-0.12%
90 dager$ +0.000201228679638276+8.27%

Hva er Herity Network (HER)

Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: 1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. 2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. 3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Herity Network (HER) Ressurs

Offisiell nettside

Herity Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Herity Network (HER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Herity Network (HER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Herity Network.

Sjekk Herity Networkprisprognosen nå!

HER til lokale valutaer

Herity Network (HER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Herity Network (HER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Herity Network (HER)

Hvor mye er Herity Network (HER) verdt i dag?
Live HER prisen i USD er 0.00263368 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HER til USD er $ 0.00263368. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Herity Network?
Markedsverdien for HER er $ 124.86K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HER?
Den sirkulerende forsyningen av HER er 47.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHER ?
HER oppnådde en ATH-pris på 0.04759418 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HER?
HER så en ATL-pris på 0.00231474 USD.
Hva er handelsvolumet til HER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HER er -- USD.
Vil HER gå høyere i år?
HER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HER prisprognosen for en mer grundig analyse.
