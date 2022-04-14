Hercules Token (TORCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hercules Token (TORCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hercules Token (TORCH) Informasjon Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity. Offisiell nettside: https://www.hercules.exchange/ Kjøp TORCH nå!

Hercules Token (TORCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hercules Token (TORCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 376.34K $ 376.34K $ 376.34K Total forsyning: $ 8.74M $ 8.74M $ 8.74M Sirkulerende forsyning: $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 987.50K $ 987.50K $ 987.50K All-time high: $ 2.41 $ 2.41 $ 2.41 All-Time Low: $ 0.106081 $ 0.106081 $ 0.106081 Nåværende pris: $ 0.112928 $ 0.112928 $ 0.112928 Lær mer om Hercules Token (TORCH) pris

Hercules Token (TORCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hercules Token (TORCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TORCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TORCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TORCHs tokenomics, kan du utforske TORCH tokenets livepris!

TORCH prisforutsigelse Vil du vite hvor TORCH kan være på vei? Vår TORCH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TORCH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!