Hercules Token (TORCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.123618 $ 0.123618 $ 0.123618 24 timer lav $ 0.136919 $ 0.136919 $ 0.136919 24 timer høy 24 timer lav $ 0.123618$ 0.123618 $ 0.123618 24 timer høy $ 0.136919$ 0.136919 $ 0.136919 All Time High $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 Laveste pris $ 0.120579$ 0.120579 $ 0.120579 Prisendring (1H) -2.31% Prisendring (1D) -8.37% Prisendring (7D) -9.33% Prisendring (7D) -9.33%

Hercules Token (TORCH) sanntidsprisen er $0.124395. I løpet av de siste 24 timene har TORCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.123618 og et toppnivå på $ 0.136919, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TORCH er $ 2.41, mens den rekordlave prisen er $ 0.120579.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TORCH endret seg med -2.31% i løpet av den siste timen, -8.37% over 24 timer og -9.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hercules Token (TORCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 414.09K$ 414.09K $ 414.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Opplagsforsyning 3.33M 3.33M 3.33M Total forsyning 8,741,075.173661854 8,741,075.173661854 8,741,075.173661854

Nåværende markedsverdi på Hercules Token er $ 414.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TORCH er 3.33M, med en total tilgang på 8741075.173661854. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.09M.