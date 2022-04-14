HERBCOIN (HERB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HERBCOIN (HERB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HERBCOIN (HERB) Informasjon Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use. Offisiell nettside: https://herbcoin.io/ Teknisk dokument: https://herbcoin.io/download-white-paper/ Kjøp HERB nå!

HERBCOIN (HERB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HERBCOIN (HERB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.18M $ 11.18M $ 11.18M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 92.31M $ 92.31M $ 92.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.12M $ 12.12M $ 12.12M All-time high: $ 0.40991 $ 0.40991 $ 0.40991 All-Time Low: $ 0.03904678 $ 0.03904678 $ 0.03904678 Nåværende pris: $ 0.121154 $ 0.121154 $ 0.121154 Lær mer om HERBCOIN (HERB) pris

HERBCOIN (HERB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HERBCOIN (HERB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HERB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HERB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HERBs tokenomics, kan du utforske HERB tokenets livepris!

HERB prisforutsigelse Vil du vite hvor HERB kan være på vei? Vår HERB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HERB tokenets prisforutsigelse nå!

