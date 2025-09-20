HERBCOIN (HERB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.123458 24 timer høy $ 0.134972 All Time High $ 0.40991 Laveste pris $ 0.03904678 Prisendring (1H) -1.42% Prisendring (1D) -2.82% Prisendring (7D) -5.04%

HERBCOIN (HERB) sanntidsprisen er $0.128602. I løpet av de siste 24 timene har HERB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.123458 og et toppnivå på $ 0.134972, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HERB er $ 0.40991, mens den rekordlave prisen er $ 0.03904678.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HERB endret seg med -1.42% i løpet av den siste timen, -2.82% over 24 timer og -5.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HERBCOIN (HERB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.87M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.86M Opplagsforsyning 92.31M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HERBCOIN er $ 11.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HERB er 92.31M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.86M.