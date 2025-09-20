Dagens HERBCOIN livepris er 0.128602 USD. Spor prisoppdateringer for HERB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HERB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HERBCOIN livepris er 0.128602 USD. Spor prisoppdateringer for HERB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HERB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HERB

HERB Prisinformasjon

HERB teknisk dokument

HERB Offisiell nettside

HERB tokenomics

HERB Prisprognose

HERBCOIN Pris (HERB)

1 HERB til USD livepris:

-2.70%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
HERBCOIN (HERB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:11:59 (UTC+8)

HERBCOIN (HERB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-1.42%

-2.82%

-5.04%

-5.04%

HERBCOIN (HERB) sanntidsprisen er $0.128602. I løpet av de siste 24 timene har HERB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.123458 og et toppnivå på $ 0.134972, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HERB er $ 0.40991, mens den rekordlave prisen er $ 0.03904678.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HERB endret seg med -1.42% i løpet av den siste timen, -2.82% over 24 timer og -5.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HERBCOIN (HERB) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på HERBCOIN er $ 11.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HERB er 92.31M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.86M.

HERBCOIN (HERB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på HERBCOIN til USD ble $ -0.0037398564563251.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på HERBCOIN til USD ble $ +0.0068894534.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på HERBCOIN til USD ble $ +0.0080741865.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på HERBCOIN til USD ble $ -0.1456493206178486.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0037398564563251-2.82%
30 dager$ +0.0068894534+5.36%
60 dager$ +0.0080741865+6.28%
90 dager$ -0.1456493206178486-53.10%

Hva er HERBCOIN (HERB)

Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use.

HERBCOIN (HERB) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

HERBCOIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HERBCOIN (HERB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HERBCOIN (HERB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HERBCOIN.

Sjekk HERBCOINprisprognosen nå!

HERB til lokale valutaer

HERBCOIN (HERB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HERBCOIN (HERB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HERB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om HERBCOIN (HERB)

Hvor mye er HERBCOIN (HERB) verdt i dag?
Live HERB prisen i USD er 0.128602 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HERB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HERB til USD er $ 0.128602. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HERBCOIN?
Markedsverdien for HERB er $ 11.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HERB?
Den sirkulerende forsyningen av HERB er 92.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHERB ?
HERB oppnådde en ATH-pris på 0.40991 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HERB?
HERB så en ATL-pris på 0.03904678 USD.
Hva er handelsvolumet til HERB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HERB er -- USD.
Vil HERB gå høyere i år?
HERB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HERB prisprognosen for en mer grundig analyse.
HERBCOIN (HERB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

