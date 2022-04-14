Herbalist (HERB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Herbalist (HERB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Herbalist (HERB) Informasjon We protect Rare Herb Farmers using Blockchain technology and make Rare Herbs accessible to everyone by creating a Farmer to Consumer Marketplace. Herbalist Token Project is going to solve expensive rare herbs problem by building a blockchain integrated marketplace that will bring the farmers and the buyers together. In our platform, any farmer is going to be able list their products and find buyers around the globe easily and quickly. This will • eliminate the intermediaries, • cut the unnecessary costs, • increase the profit of the growers, • decrease the price of the product for the customers and • make the rare herbs more accessible to everyone. Herbalist Token Project offers a new platform to cut the costs and give farmers an opportunity to sell their products directly to the consumers. Offisiell nettside: http://www.herbalisttoken.com Kjøp HERB nå!

Herbalist (HERB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Herbalist (HERB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 556.32 $ 556.32 $ 556.32 Total forsyning: $ 9.50B $ 9.50B $ 9.50B Sirkulerende forsyning: $ 5.56B $ 5.56B $ 5.56B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 950.83 $ 950.83 $ 950.83 All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Herbalist (HERB) pris

Herbalist (HERB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Herbalist (HERB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HERB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HERB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HERBs tokenomics, kan du utforske HERB tokenets livepris!

HERB prisforutsigelse Vil du vite hvor HERB kan være på vei? Vår HERB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HERB tokenets prisforutsigelse nå!

