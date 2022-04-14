Hera Finance (HERA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hera Finance (HERA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hera Finance (HERA) Informasjon Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs. Offisiell nettside: https://hera.finance/ Teknisk dokument: https://docs.hera.finance Kjøp HERA nå!

Hera Finance (HERA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hera Finance (HERA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.65M $ 8.65M $ 8.65M All-time high: $ 10.45 $ 10.45 $ 10.45 All-Time Low: $ 0.150886 $ 0.150886 $ 0.150886 Nåværende pris: $ 0.86302 $ 0.86302 $ 0.86302 Lær mer om Hera Finance (HERA) pris

Hera Finance (HERA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hera Finance (HERA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HERA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HERA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HERAs tokenomics, kan du utforske HERA tokenets livepris!

HERA prisforutsigelse Vil du vite hvor HERA kan være på vei? Vår HERA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HERA tokenets prisforutsigelse nå!

