Hera Finance (HERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.64241 $ 0.64241 $ 0.64241 24 timer lav $ 0.742102 $ 0.742102 $ 0.742102 24 timer høy 24 timer lav $ 0.64241$ 0.64241 $ 0.64241 24 timer høy $ 0.742102$ 0.742102 $ 0.742102 All Time High $ 10.45$ 10.45 $ 10.45 Laveste pris $ 0.150886$ 0.150886 $ 0.150886 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) +13.18% Prisendring (7D) -7.78% Prisendring (7D) -7.78%

Hera Finance (HERA) sanntidsprisen er $0.733816. I løpet av de siste 24 timene har HERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.64241 og et toppnivå på $ 0.742102, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HERA er $ 10.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.150886.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HERA endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, +13.18% over 24 timer og -7.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hera Finance (HERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.31M$ 7.31M $ 7.31M Opplagsforsyning 4.64M 4.64M 4.64M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hera Finance er $ 3.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HERA er 4.64M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.31M.