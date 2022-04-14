Henlo Kart (KART) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Henlo Kart (KART), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Henlo Kart (KART) Informasjon Henlo Kart players race adorable AI hamsters that learn and improve with each race, enhancing their performance over time. The game offers daily FREE races and the opportunity to win huge jackpots! Hamsters are powered by tiny AI agents that start with no knowledge of the world and learn to race as they go. Each time you compete, your hamster gains experience and improves its racing skills, making each competition more exciting than the last. When a race begins, each hamster takes off from the starting line with the goal of reaching the finish line. Untrained hamsters will be easily (and randomly) distracted, which means they don't always make the best decisions. Highly trained hamsters will make much better racing decisions, but can still randomly be distracted like the others. The winner of each race is determined when one of the hamsters crosses the finish line. If no hamster crosses the finish line before the time runs out, the hamster closest to the finish line wins! If there is a tie, the winner is randomly selected between the tied hamsters. This leads to exciting and unexpected wins! After the competition, you can re-live the excitement by watching a replay of your hamster's performance to see how they stacked up against their competitors. Offisiell nettside: https://www.henlokart.com/ Teknisk dokument: https://zora.co/collect/base:0x3a56ed006593740eb90e0dc9c45005933d27c8a2/2 Kjøp KART nå!

Henlo Kart (KART) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Henlo Kart (KART), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Total forsyning: $ 210.69T $ 210.69T $ 210.69T Sirkulerende forsyning: $ 210.69T $ 210.69T $ 210.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Henlo Kart (KART) pris

Henlo Kart (KART) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Henlo Kart (KART) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KART tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KART tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KARTs tokenomics, kan du utforske KART tokenets livepris!

