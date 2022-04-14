Hempy (HEMPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hempy (HEMPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hempy (HEMPY) Informasjon Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp's applications into areas like packaging, construction, and medicine. Offisiell nettside: https://www.hempy.science/

Hempy (HEMPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hempy (HEMPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 362.94K $ 362.94K $ 362.94K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 589.44M $ 589.44M $ 589.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 615.73K $ 615.73K $ 615.73K All-time high: $ 0.00459128 $ 0.00459128 $ 0.00459128 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00061568 $ 0.00061568 $ 0.00061568 Lær mer om Hempy (HEMPY) pris

Hempy (HEMPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hempy (HEMPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HEMPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HEMPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEMPYs tokenomics, kan du utforske HEMPY tokenets livepris!

HEMPY prisforutsigelse Vil du vite hvor HEMPY kan være på vei? Vår HEMPY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

