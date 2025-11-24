Hemi Bitcoin pris i dag

Sanntids Hemi Bitcoin (HEMIBTC) pris i dag er $ 86,331, med en 2.69% endring de siste 24 timene. Nåværende HEMIBTC til USD konverteringssats er $ 86,331 per HEMIBTC.

Hemi Bitcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,081,095, med en sirkulerende forsyning på 24.33 HEMIBTC. I løpet av de siste 24 timene HEMIBTC har den blitt handlet mellom $ 83,647(laveste) og $ 86,010 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 125,574, mens tidenes laveste notering var $ 81,127.

Kortsiktig har HEMIBTC beveget seg +1.14% i løpet av den siste timen og -9.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Opplagsforsyning 24.33 24.33 24.33 Total forsyning 24.32802599 24.32802599 24.32802599

Nåværende markedsverdi på Hemi Bitcoin er $ 2.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HEMIBTC er 24.33, med en total tilgang på 24.32802599. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.08M.