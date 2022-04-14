Helping Hearts International (HHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Helping Hearts International (HHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Helping Hearts International (HHI) Informasjon With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give. Offisiell nettside: https://helpinghearts.co Kjøp HHI nå!

Helping Hearts International (HHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Helping Hearts International (HHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.68K $ 4.68K $ 4.68K Total forsyning: $ 99.97M $ 99.97M $ 99.97M Sirkulerende forsyning: $ 9.97M $ 9.97M $ 9.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.91K $ 46.91K $ 46.91K All-time high: $ 0.074744 $ 0.074744 $ 0.074744 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00046922 $ 0.00046922 $ 0.00046922 Lær mer om Helping Hearts International (HHI) pris

Helping Hearts International (HHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Helping Hearts International (HHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HHIs tokenomics, kan du utforske HHI tokenets livepris!

HHI prisforutsigelse Vil du vite hvor HHI kan være på vei? Vår HHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HHI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!