Dagens Helping Hearts International livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HHI

HHI Prisinformasjon

HHI Offisiell nettside

HHI tokenomics

HHI Prisprognose

Helping Hearts International Logo

Helping Hearts International Pris (HHI)

Ikke oppført

1 HHI til USD livepris:

$0.00046922
$0.00046922$0.00046922
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Helping Hearts International (HHI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:08:19 (UTC+8)

Helping Hearts International (HHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.074744
$ 0.074744$ 0.074744

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Helping Hearts International (HHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HHI er $ 0.074744, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HHI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Helping Hearts International (HHI) Markedsinformasjon

$ 4.68K
$ 4.68K$ 4.68K

--
----

$ 46.91K
$ 46.91K$ 46.91K

9.97M
9.97M 9.97M

99,972,344.7520963
99,972,344.7520963 99,972,344.7520963

Nåværende markedsverdi på Helping Hearts International er $ 4.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HHI er 9.97M, med en total tilgang på 99972344.7520963. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.91K.

Helping Hearts International (HHI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Helping Hearts International til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Helping Hearts International til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Helping Hearts International til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Helping Hearts International til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 00.00%
60 dager$ 0-77.33%
90 dager$ 0--

Hva er Helping Hearts International (HHI)

With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

Helping Hearts International (HHI) Ressurs

Offisiell nettside

Helping Hearts International Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Helping Hearts International (HHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Helping Hearts International (HHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Helping Hearts International.

Sjekk Helping Hearts Internationalprisprognosen nå!

HHI til lokale valutaer

Helping Hearts International (HHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Helping Hearts International (HHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Helping Hearts International (HHI)

Hvor mye er Helping Hearts International (HHI) verdt i dag?
Live HHI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HHI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Helping Hearts International?
Markedsverdien for HHI er $ 4.68K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HHI?
Den sirkulerende forsyningen av HHI er 9.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHHI ?
HHI oppnådde en ATH-pris på 0.074744 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HHI?
HHI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HHI er -- USD.
Vil HHI gå høyere i år?
HHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:08:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.