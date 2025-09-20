Helmet Insure (HELMET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00437948 24 timer lav $ 0.00450406 24 timer høy All Time High $ 2.93 Laveste pris $ 0.00249308 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -0.96% Prisendring (7D) +6.14%

Helmet Insure (HELMET) sanntidsprisen er $0.00445939. I løpet av de siste 24 timene har HELMET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00437948 og et toppnivå på $ 0.00450406, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HELMET er $ 2.93, mens den rekordlave prisen er $ 0.00249308.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HELMET endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.96% over 24 timer og +6.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Helmet Insure (HELMET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 189.37K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 445.94K Opplagsforsyning 42.46M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Helmet Insure er $ 189.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HELMET er 42.46M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 445.94K.