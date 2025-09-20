Helium IOT (IOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00381263$ 0.00381263 $ 0.00381263 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.18% Prisendring (1D) -3.75% Prisendring (7D) -4.18% Prisendring (7D) -4.18%

Helium IOT (IOT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IOT er $ 0.00381263, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IOT endret seg med -2.18% i løpet av den siste timen, -3.75% over 24 timer og -4.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Helium IOT (IOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.73M$ 8.73M $ 8.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 75.77M$ 75.77M $ 75.77M Opplagsforsyning 23.04B 23.04B 23.04B Total forsyning 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Helium IOT er $ 8.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IOT er 23.04B, med en total tilgang på 200000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.77M.