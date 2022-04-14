Helal Para Coin (HPC) tokenomics
Helal Para Coin (HPC) Informasjon
Welcome to Helal Para Coin (HPC), a revolutionary digital currency designed to provide secure, transparent, and ethical financial transactions for everyone. As the financial landscape continues to evolve, HPC stands at the forefront of digital innovation, leveraging the power of the Solana blockchain to offer a decentralized, inclusive, and highly efficient financial solution.
Helal Para Coin (HPC) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed for fast, secure, and low-cost digital transactions. It provides a decentralized and ethical financial ecosystem, enabling users to send, receive, invest, and stake tokens with near-instant settlement and minimal fees. HPC leverages Solana’s high-speed, scalable, and environmentally friendly infrastructure, making it an ideal solution for global payments, e-commerce, DeFi, and NFT marketplaces.
Helal Para (HPC) is a cryptocurrency designed to comply with ethical financial principles. It aims to provide a helal principle on digital asset for transactions, investments, and savings. The project likely emphasizes ethical finance, avoiding interest, gambling, and uncertainty in its ecosystem.
Helal Para Coin (HPC) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Helal Para Coin (HPC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Helal Para Coin (HPC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Helal Para Coin (HPC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet HPC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange HPC tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår HPCs tokenomics, kan du utforske HPC tokenets livepris!
