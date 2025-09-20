Dagens Helal Para Coin livepris er 0.00013504 USD. Spor prisoppdateringer for HPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Helal Para Coin livepris er 0.00013504 USD. Spor prisoppdateringer for HPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HPC

HPC Prisinformasjon

HPC teknisk dokument

HPC Offisiell nettside

HPC tokenomics

HPC Prisprognose

1 HPC til USD livepris:

$0.00013504
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Helal Para Coin (HPC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:40:57 (UTC+8)

Helal Para Coin (HPC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.00681725
$ 0.00007442
--

--

-0.17%

-0.17%

Helal Para Coin (HPC) sanntidsprisen er $0.00013504. I løpet av de siste 24 timene har HPC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HPC er $ 0.00681725, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007442.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HPC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Helal Para Coin (HPC) Markedsinformasjon

$ 135.02K
--
$ 135.02K
999.87M
999,866,729.9077798
Nåværende markedsverdi på Helal Para Coin er $ 135.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HPC er 999.87M, med en total tilgang på 999866729.9077798. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 135.02K.

Helal Para Coin (HPC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Helal Para Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Helal Para Coin til USD ble $ +0.0000026935.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Helal Para Coin til USD ble $ -0.0000236154.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Helal Para Coin til USD ble $ -0.0006518539833568415.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000026935+1.99%
60 dager$ -0.0000236154-17.48%
90 dager$ -0.0006518539833568415-82.83%

Hva er Helal Para Coin (HPC)

Welcome to Helal Para Coin (HPC), a revolutionary digital currency designed to provide secure, transparent, and ethical financial transactions for everyone. As the financial landscape continues to evolve, HPC stands at the forefront of digital innovation, leveraging the power of the Solana blockchain to offer a decentralized, inclusive, and highly efficient financial solution. Helal Para Coin (HPC) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed for fast, secure, and low-cost digital transactions. It provides a decentralized and ethical financial ecosystem, enabling users to send, receive, invest, and stake tokens with near-instant settlement and minimal fees. HPC leverages Solana’s high-speed, scalable, and environmentally friendly infrastructure, making it an ideal solution for global payments, e-commerce, DeFi, and NFT marketplaces. Helal Para (HPC) is a cryptocurrency designed to comply with ethical financial principles. It aims to provide a helal principle on digital asset for transactions, investments, and savings. The project likely emphasizes ethical finance, avoiding interest, gambling, and uncertainty in its ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Helal Para Coin (HPC) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Helal Para Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Helal Para Coin (HPC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Helal Para Coin (HPC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Helal Para Coin.

Sjekk Helal Para Coinprisprognosen nå!

HPC til lokale valutaer

Helal Para Coin (HPC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Helal Para Coin (HPC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HPC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Helal Para Coin (HPC)

Hvor mye er Helal Para Coin (HPC) verdt i dag?
Live HPC prisen i USD er 0.00013504 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HPC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HPC til USD er $ 0.00013504. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Helal Para Coin?
Markedsverdien for HPC er $ 135.02K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HPC?
Den sirkulerende forsyningen av HPC er 999.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHPC ?
HPC oppnådde en ATH-pris på 0.00681725 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HPC?
HPC så en ATL-pris på 0.00007442 USD.
Hva er handelsvolumet til HPC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HPC er -- USD.
Vil HPC gå høyere i år?
HPC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HPC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:40:57 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.