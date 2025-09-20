Helal Para Coin (HPC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00681725$ 0.00681725 $ 0.00681725 Laveste pris $ 0.00007442$ 0.00007442 $ 0.00007442 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.17% Prisendring (7D) -0.17%

Helal Para Coin (HPC) sanntidsprisen er $0.00013504. I løpet av de siste 24 timene har HPC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HPC er $ 0.00681725, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007442.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HPC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Helal Para Coin (HPC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 135.02K$ 135.02K $ 135.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 135.02K$ 135.02K $ 135.02K Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,866,729.9077798 999,866,729.9077798 999,866,729.9077798

Nåværende markedsverdi på Helal Para Coin er $ 135.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HPC er 999.87M, med en total tilgang på 999866729.9077798. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 135.02K.