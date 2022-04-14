heheh (HEHEH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i heheh (HEHEH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

heheh (HEHEH) Informasjon HeHeHe Token is a decentralized cryptocurrency that aims to bring joy and laughter to the world of finance. With its playful name and unique tokenomics, HeHeHe Token is designed to foster a positive and engaging community. Meme-Inspired: HeHeHe Token embraces the lighthearted and humorous nature of internet memes, creating a fun and relatable experience for its holders. Community-Driven: The HeHeHe Token community is at the heart of the project, with active participation and decision-making encouraged. Deflationary Tokenomics: A portion of every transaction is burned, gradually reducing the supply of HeHeHe Tokens and increasing their value over time. Rewarding Holders: HeHeHe Token holders are rewarded with passive income through staking and reflections, encouraging long-term investment. Offisiell nettside: https://heheh.finance/ Teknisk dokument: https://heheh.finance/

heheh (HEHEH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for heheh (HEHEH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.82K $ 30.82K $ 30.82K Total forsyning: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Sirkulerende forsyning: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.82K $ 30.82K $ 30.82K All-time high: $ 0.00106351 $ 0.00106351 $ 0.00106351 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om heheh (HEHEH) pris

heheh (HEHEH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak heheh (HEHEH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HEHEH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HEHEH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEHEHs tokenomics, kan du utforske HEHEH tokenets livepris!

