HeeeHeee (HEEHEE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HeeeHeee (HEEHEE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HeeeHeee (HEEHEE) Informasjon HEEHEE is a community based token on the Solana Network. The primary utility for HEEHEE is building a fun meme community. Through open dialogue, collaboration, and shared enthusiasm, we create an inclusive environment where every voice is heard and valued. Offisiell nettside: https://heehee.community/ Kjøp HEEHEE nå!

HeeeHeee (HEEHEE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HeeeHeee (HEEHEE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.24M Total forsyning: $ 772.61M Sirkulerende forsyning: $ 772.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.24M All-time high: $ 0.03346783 All-Time Low: $ 0.0005626 Nåværende pris: $ 0.0016065

HeeeHeee (HEEHEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HeeeHeee (HEEHEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HEEHEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HEEHEE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEEHEEs tokenomics, kan du utforske HEEHEE tokenets livepris!

HEEHEE prisforutsigelse Vil du vite hvor HEEHEE kan være på vei? Vår HEEHEE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HEEHEE tokenets prisforutsigelse nå!

