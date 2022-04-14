Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hedgy the hedgehog (HEDGY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Informasjon Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Offisiell nettside: https://hedgyftm.com/ Kjøp HEDGY nå!

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hedgy the hedgehog (HEDGY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 154.64K $ 154.64K $ 154.64K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 71.45M $ 71.45M $ 71.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 216.44K $ 216.44K $ 216.44K All-time high: $ 0.074697 $ 0.074697 $ 0.074697 All-Time Low: $ 0.00166844 $ 0.00166844 $ 0.00166844 Nåværende pris: $ 0.00216443 $ 0.00216443 $ 0.00216443 Lær mer om Hedgy the hedgehog (HEDGY) pris

Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hedgy the hedgehog (HEDGY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HEDGY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HEDGY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEDGYs tokenomics, kan du utforske HEDGY tokenets livepris!

HEDGY prisforutsigelse Vil du vite hvor HEDGY kan være på vei? Vår HEDGY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HEDGY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!