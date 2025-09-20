Hedgy the hedgehog (HEDGY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00277471 $ 0.00277471 $ 0.00277471 24 timer lav $ 0.00324705 $ 0.00324705 $ 0.00324705 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00277471$ 0.00277471 $ 0.00277471 24 timer høy $ 0.00324705$ 0.00324705 $ 0.00324705 All Time High $ 0.074697$ 0.074697 $ 0.074697 Laveste pris $ 0.00166844$ 0.00166844 $ 0.00166844 Prisendring (1H) -0.62% Prisendring (1D) -12.79% Prisendring (7D) -15.88% Prisendring (7D) -15.88%

Hedgy the hedgehog (HEDGY) sanntidsprisen er $0.00281795. I løpet av de siste 24 timene har HEDGY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00277471 og et toppnivå på $ 0.00324705, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HEDGY er $ 0.074697, mens den rekordlave prisen er $ 0.00166844.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HEDGY endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -12.79% over 24 timer og -15.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 201.24K$ 201.24K $ 201.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 281.66K$ 281.66K $ 281.66K Opplagsforsyning 71.45M 71.45M 71.45M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hedgy the hedgehog er $ 201.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HEDGY er 71.45M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 281.66K.