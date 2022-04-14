HedgewaterDAO ($HWTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HedgewaterDAO ($HWTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HedgewaterDAO ($HWTR) Informasjon Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance. Offisiell nettside: https://www.hedgewater.xyz/ Teknisk dokument: https://gitbook.hedgewater.xyz/ Kjøp $HWTR nå!

HedgewaterDAO ($HWTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HedgewaterDAO ($HWTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.02K $ 63.02K $ 63.02K Total forsyning: $ 111.60M $ 111.60M $ 111.60M Sirkulerende forsyning: $ 107.20M $ 107.20M $ 107.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.60K $ 65.60K $ 65.60K All-time high: $ 0.08057 $ 0.08057 $ 0.08057 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00058782 $ 0.00058782 $ 0.00058782 Lær mer om HedgewaterDAO ($HWTR) pris

HedgewaterDAO ($HWTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HedgewaterDAO ($HWTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $HWTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $HWTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $HWTRs tokenomics, kan du utforske $HWTR tokenets livepris!

$HWTR prisforutsigelse Vil du vite hvor $HWTR kan være på vei? Vår $HWTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $HWTR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!