HedgewaterDAO ($HWTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.08057$ 0.08057 $ 0.08057 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.49% Prisendring (7D) -14.41% Prisendring (7D) -14.41%

HedgewaterDAO ($HWTR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $HWTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $HWTR er $ 0.08057, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $HWTR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.49% over 24 timer og -14.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HedgewaterDAO ($HWTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.02K$ 63.02K $ 63.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.60K$ 65.60K $ 65.60K Opplagsforsyning 107.20M 107.20M 107.20M Total forsyning 111,601,229.57 111,601,229.57 111,601,229.57

Nåværende markedsverdi på HedgewaterDAO er $ 63.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $HWTR er 107.20M, med en total tilgang på 111601229.57. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.60K.