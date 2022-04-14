HedgeFi (HEDGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HedgeFi (HEDGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HedgeFi (HEDGE) Informasjon Your Gateway to DeFI 4.0! During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds. HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi’s advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets Offisiell nettside: https://hedgefi.finance/ Teknisk dokument: https://hedgefi.finance/assets/hedgefi-litepaper.pdf Kjøp HEDGE nå!

HedgeFi (HEDGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HedgeFi (HEDGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 893.89K $ 893.89K $ 893.89K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 893.89K $ 893.89K $ 893.89K All-time high: $ 0.0026379 $ 0.0026379 $ 0.0026379 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00089333 $ 0.00089333 $ 0.00089333 Lær mer om HedgeFi (HEDGE) pris

HedgeFi (HEDGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HedgeFi (HEDGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HEDGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HEDGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEDGEs tokenomics, kan du utforske HEDGE tokenets livepris!

