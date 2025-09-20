HedgeFi (HEDGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00105931 $ 0.00105931 $ 0.00105931 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00105931$ 0.00105931 $ 0.00105931 All Time High $ 0.0026379$ 0.0026379 $ 0.0026379 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +7.94% Prisendring (1D) -4.33% Prisendring (7D) -36.24% Prisendring (7D) -36.24%

HedgeFi (HEDGE) sanntidsprisen er $0.00100409. I løpet av de siste 24 timene har HEDGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00105931, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HEDGE er $ 0.0026379, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HEDGE endret seg med +7.94% i løpet av den siste timen, -4.33% over 24 timer og -36.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HedgeFi (HEDGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HedgeFi er $ 1.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HEDGE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.00M.