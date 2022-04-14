Heavenland HTO (HTO) tokenomics
Heavenland HTO (HTO) Informasjon
Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets.
HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success.
Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others.
Heavenland HTO (HTO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Heavenland HTO (HTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Heavenland HTO (HTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Heavenland HTO (HTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet HTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange HTO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår HTOs tokenomics, kan du utforske HTO tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.