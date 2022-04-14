Heart Sparkle Mermaid (HSM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Heart Sparkle Mermaid (HSM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Heart Sparkle Mermaid (HSM) Informasjon Heart Sparkle Mermaid is a Memetoken created from a Kid's drawing. Seeing his daughter Rowyn's interest in what he was watching, Logan wanted to introduce her to cryptocurrency - a technology he believed would be integral to her future. This father-daughter moment turned into something special when they created Heart Sparkle Mermaid together during their drawing session, deciding to launch it on pump.fun while sharing their creative process live on Twitch. Offisiell nettside: https://hsm.lol/ Kjøp HSM nå!

Heart Sparkle Mermaid (HSM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Heart Sparkle Mermaid (HSM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.39K $ 39.39K $ 39.39K Total forsyning: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M Sirkulerende forsyning: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.39K $ 39.39K $ 39.39K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Heart Sparkle Mermaid (HSM) pris

Heart Sparkle Mermaid (HSM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Heart Sparkle Mermaid (HSM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HSM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HSM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HSMs tokenomics, kan du utforske HSM tokenets livepris!

HSM prisforutsigelse Vil du vite hvor HSM kan være på vei? Vår HSM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HSM tokenets prisforutsigelse nå!

