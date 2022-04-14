Healix AI (HXAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Healix AI (HXAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Healix AI (HXAI) Informasjon Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.

Healix AI (HXAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Healix AI (HXAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.66K $ 17.66K $ 17.66K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.66K $ 17.66K $ 17.66K All-time high: $ 0.267637 $ 0.267637 $ 0.267637 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00176584 $ 0.00176584 $ 0.00176584 Lær mer om Healix AI (HXAI) pris

Healix AI (HXAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Healix AI (HXAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HXAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HXAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HXAIs tokenomics, kan du utforske HXAI tokenets livepris!

