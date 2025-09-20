Healix AI (HXAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.267637$ 0.267637 $ 0.267637 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.76% Prisendring (7D) -6.76%

Healix AI (HXAI) sanntidsprisen er $0.00195556. I løpet av de siste 24 timene har HXAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HXAI er $ 0.267637, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HXAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Healix AI (HXAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.56K$ 19.56K $ 19.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.56K$ 19.56K $ 19.56K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Healix AI er $ 19.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HXAI er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.56K.