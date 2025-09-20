HBARX (HBARX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.320541 24 timer lav $ 0.329899 24 timer høy All Time High $ 0.521257 Laveste pris $ 0.04446822 Prisendring (1H) -0.91% Prisendring (1D) -0.07% Prisendring (7D) -4.38%

HBARX (HBARX) sanntidsprisen er $0.325323. I løpet av de siste 24 timene har HBARX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.320541 og et toppnivå på $ 0.329899, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HBARX er $ 0.521257, mens den rekordlave prisen er $ 0.04446822.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HBARX endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og -4.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HBARX (HBARX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) $ 490.41 Fullt utvannet markedsverdi $ 115.94M Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 355,178,758.0368324

Nåværende markedsverdi på HBARX er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 490.41. Den sirkulerende forsyningen på HBARX er 0.00, med en total tilgang på 355178758.0368324. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.94M.