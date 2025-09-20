Dagens HBARX livepris er 0.325323 USD. Spor prisoppdateringer for HBARX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HBARX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HBARX livepris er 0.325323 USD. Spor prisoppdateringer for HBARX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HBARX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HBARX

HBARX Prisinformasjon

HBARX Offisiell nettside

HBARX tokenomics

HBARX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

HBARX Logo

HBARX Pris (HBARX)

Ikke oppført

1 HBARX til USD livepris:

$0.325323
$0.325323$0.325323
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
HBARX (HBARX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:20:19 (UTC+8)

HBARX (HBARX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.320541
$ 0.320541$ 0.320541
24 timer lav
$ 0.329899
$ 0.329899$ 0.329899
24 timer høy

$ 0.320541
$ 0.320541$ 0.320541

$ 0.329899
$ 0.329899$ 0.329899

$ 0.521257
$ 0.521257$ 0.521257

$ 0.04446822
$ 0.04446822$ 0.04446822

-0.91%

-0.07%

-4.38%

-4.38%

HBARX (HBARX) sanntidsprisen er $0.325323. I løpet av de siste 24 timene har HBARX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.320541 og et toppnivå på $ 0.329899, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HBARX er $ 0.521257, mens den rekordlave prisen er $ 0.04446822.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HBARX endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og -4.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HBARX (HBARX) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 490.41
$ 490.41$ 490.41

$ 115.94M
$ 115.94M$ 115.94M

0.00
0.00 0.00

355,178,758.0368324
355,178,758.0368324 355,178,758.0368324

Nåværende markedsverdi på HBARX er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 490.41. Den sirkulerende forsyningen på HBARX er 0.00, med en total tilgang på 355178758.0368324. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.94M.

HBARX (HBARX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på HBARX til USD ble $ -0.0002571617408186.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på HBARX til USD ble $ +0.0071830017.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på HBARX til USD ble $ -0.0293174906.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på HBARX til USD ble $ +0.15093095229572895.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002571617408186-0.07%
30 dager$ +0.0071830017+2.21%
60 dager$ -0.0293174906-9.01%
90 dager$ +0.15093095229572895+86.55%

Hva er HBARX (HBARX)

HBARX represents a user's share of the total HBAR pool deposited with Stader. As soon as a user deposits HBAR on the Stader smart contract, they receive newly minted HBARX, based on the exchange rate at the time of staking. As the HBAR rewards get added, the value of HBARX increases (w.r.t. HBAR)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

HBARX (HBARX) Ressurs

Offisiell nettside

HBARX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HBARX (HBARX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HBARX (HBARX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HBARX.

Sjekk HBARXprisprognosen nå!

HBARX til lokale valutaer

HBARX (HBARX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HBARX (HBARX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HBARX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om HBARX (HBARX)

Hvor mye er HBARX (HBARX) verdt i dag?
Live HBARX prisen i USD er 0.325323 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HBARX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HBARX til USD er $ 0.325323. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HBARX?
Markedsverdien for HBARX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HBARX?
Den sirkulerende forsyningen av HBARX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHBARX ?
HBARX oppnådde en ATH-pris på 0.521257 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HBARX?
HBARX så en ATL-pris på 0.04446822 USD.
Hva er handelsvolumet til HBARX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HBARX er $ 490.41 USD.
Vil HBARX gå høyere i år?
HBARX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HBARX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:20:19 (UTC+8)

HBARX (HBARX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.