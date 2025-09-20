HBARbarian (HBARBARIAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001985 $ 0.00001985 $ 0.00001985 24 timer lav $ 0.00002071 $ 0.00002071 $ 0.00002071 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001985$ 0.00001985 $ 0.00001985 24 timer høy $ 0.00002071$ 0.00002071 $ 0.00002071 All Time High $ 0.00024793$ 0.00024793 $ 0.00024793 Laveste pris $ 0.00000725$ 0.00000725 $ 0.00000725 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -0.64% Prisendring (7D) +3.46% Prisendring (7D) +3.46%

HBARbarian (HBARBARIAN) sanntidsprisen er $0.00002048. I løpet av de siste 24 timene har HBARBARIAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001985 og et toppnivå på $ 0.00002071, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HBARBARIAN er $ 0.00024793, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000725.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HBARBARIAN endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og +3.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HBARbarian (HBARBARIAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 204.79K$ 204.79K $ 204.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 204.79K$ 204.79K $ 204.79K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HBARbarian er $ 204.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HBARBARIAN er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 204.79K.