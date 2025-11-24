Hazmat pris i dag

Sanntids Hazmat (HZMT) pris i dag er $ 0.00000734, med en 1.82% endring de siste 24 timene. Nåværende HZMT til USD konverteringssats er $ 0.00000734 per HZMT.

Hazmat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,340.18, med en sirkulerende forsyning på 1.00B HZMT. I løpet av de siste 24 timene HZMT har den blitt handlet mellom $ 0.00000717(laveste) og $ 0.00000734 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00026596, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000712.

Kortsiktig har HZMT beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -7.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hazmat (HZMT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hazmat er $ 7.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HZMT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.34K.