Hazel (HAZEL) Informasjon Hazel is a memecoin on the Solana Blockchain, distinct from traditional utility projects. Its main goal is not to provide functional value but to cultivate a vibrant, engaged community and celebrate meme culture. Hazel focuses on the social and fun aspects of the crypto space, leveraging humor and community spirit to drive growth, create connections, and build a unique identity within the cryptocurrency landscape. Offisiell nettside: https://hazelsol.com/ Kjøp HAZEL nå!

Hazel (HAZEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hazel (HAZEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.53K $ 13.53K $ 13.53K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.53K $ 13.53K $ 13.53K All-time high: $ 0.0008415 $ 0.0008415 $ 0.0008415 All-Time Low: $ 0.00000589 $ 0.00000589 $ 0.00000589 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hazel (HAZEL) pris

Hazel (HAZEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hazel (HAZEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAZEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAZEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HAZELs tokenomics, kan du utforske HAZEL tokenets livepris!

