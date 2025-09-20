Dagens HayCoin livepris er 65,361 USD. Spor prisoppdateringer for HAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HayCoin livepris er 65,361 USD. Spor prisoppdateringer for HAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HAY

HAY Prisinformasjon

HAY Offisiell nettside

HAY tokenomics

HAY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

HayCoin Logo

HayCoin Pris (HAY)

Ikke oppført

1 HAY til USD livepris:

$65,361
$65,361$65,361
-4.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
HayCoin (HAY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:20:05 (UTC+8)

HayCoin (HAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 63,406
$ 63,406$ 63,406
24 timer lav
$ 68,716
$ 68,716$ 68,716
24 timer høy

$ 63,406
$ 63,406$ 63,406

$ 68,716
$ 68,716$ 68,716

$ 5,314,332
$ 5,314,332$ 5,314,332

$ 16,874.14
$ 16,874.14$ 16,874.14

+0.02%

-4.84%

-5.31%

-5.31%

HayCoin (HAY) sanntidsprisen er $65,361. I løpet av de siste 24 timene har HAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 63,406 og et toppnivå på $ 68,716, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAY er $ 5,314,332, mens den rekordlave prisen er $ 16,874.14.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAY endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -4.84% over 24 timer og -5.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HayCoin (HAY) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 490.68
$ 490.68$ 490.68

$ 65.39B
$ 65.39B$ 65.39B

0.00
0.00 0.00

999,999.5
999,999.5 999,999.5

Nåværende markedsverdi på HayCoin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 490.68. Den sirkulerende forsyningen på HAY er 0.00, med en total tilgang på 999999.5. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.39B.

HayCoin (HAY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på HayCoin til USD ble $ -3,325.85908306416.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på HayCoin til USD ble $ -12,780.6834039000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på HayCoin til USD ble $ -23,326.7918676000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på HayCoin til USD ble $ -8,190.45304070778.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -3,325.85908306416-4.84%
30 dager$ -12,780.6834039000-19.55%
60 dager$ -23,326.7918676000-35.68%
90 dager$ -8,190.45304070778-11.13%

Hva er HayCoin (HAY)

A meme token, the first ever token deployed on Uniswap V1 that was originally deployed by the founder of uniswap in 2018, there was $50 in liquidity left on V1 so the community bought up the V1 Tokens and added Eth to the V3 uniswap pool to make the token tradeable, being the oldest token ever on Uniswap. The meme itself is based around Hayden who is the founder and ceo of Uniswap, he created the coin probably for tesing purposes back in 2018. 99.9% of the supply is owned by the uniswap founder/uniswap labs wallet. 0.1 $HAY out of 1,000,000 Hay was supplied into the liquidity pool on V3 from getting those tokens from V1.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

HayCoin (HAY) Ressurs

Offisiell nettside

HayCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HayCoin (HAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HayCoin (HAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HayCoin.

Sjekk HayCoinprisprognosen nå!

HAY til lokale valutaer

HayCoin (HAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HayCoin (HAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om HayCoin (HAY)

Hvor mye er HayCoin (HAY) verdt i dag?
Live HAY prisen i USD er 65,361 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HAY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HAY til USD er $ 65,361. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HayCoin?
Markedsverdien for HAY er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HAY?
Den sirkulerende forsyningen av HAY er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHAY ?
HAY oppnådde en ATH-pris på 5,314,332 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HAY?
HAY så en ATL-pris på 16,874.14 USD.
Hva er handelsvolumet til HAY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HAY er $ 490.68 USD.
Vil HAY gå høyere i år?
HAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HAY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:20:05 (UTC+8)

HayCoin (HAY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.