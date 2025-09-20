HayCoin (HAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 63,406 $ 63,406 $ 63,406 24 timer lav $ 68,716 $ 68,716 $ 68,716 24 timer høy 24 timer lav $ 63,406$ 63,406 $ 63,406 24 timer høy $ 68,716$ 68,716 $ 68,716 All Time High $ 5,314,332$ 5,314,332 $ 5,314,332 Laveste pris $ 16,874.14$ 16,874.14 $ 16,874.14 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -4.84% Prisendring (7D) -5.31% Prisendring (7D) -5.31%

HayCoin (HAY) sanntidsprisen er $65,361. I løpet av de siste 24 timene har HAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 63,406 og et toppnivå på $ 68,716, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAY er $ 5,314,332, mens den rekordlave prisen er $ 16,874.14.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAY endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -4.84% over 24 timer og -5.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HayCoin (HAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 490.68$ 490.68 $ 490.68 Fullt utvannet markedsverdi $ 65.39B$ 65.39B $ 65.39B Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 999,999.5 999,999.5 999,999.5

Nåværende markedsverdi på HayCoin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 490.68. Den sirkulerende forsyningen på HAY er 0.00, med en total tilgang på 999999.5. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.39B.