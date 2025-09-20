Hava Coin (HAVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +2.87% Prisendring (1D) -1.28% Prisendring (7D) -14.75%

Hava Coin (HAVA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HAVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAVA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAVA endret seg med +2.87% i løpet av den siste timen, -1.28% over 24 timer og -14.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hava Coin (HAVA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.35K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.44K Opplagsforsyning 45.54T Total forsyning 50,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hava Coin er $ 21.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAVA er 45.54T, med en total tilgang på 50000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.44K.