Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 33.19 $ 33.19 $ 33.19 24 timer lav $ 34.13 $ 34.13 $ 34.13 24 timer høy 24 timer lav $ 33.19$ 33.19 $ 33.19 24 timer høy $ 34.13$ 34.13 $ 34.13 All Time High $ 87.1$ 87.1 $ 87.1 Laveste pris $ 14.79$ 14.79 $ 14.79 Prisendring (1H) -0.50% Prisendring (1D) -2.04% Prisendring (7D) +9.55% Prisendring (7D) +9.55%

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) sanntidsprisen er $33.17. I løpet av de siste 24 timene har WAVAX[HTS] blitt handlet mellom et bunnivå på $ 33.19 og et toppnivå på $ 34.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAVAX[HTS] er $ 87.1, mens den rekordlave prisen er $ 14.79.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAVAX[HTS] endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -2.04% over 24 timer og +9.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 3.16K$ 3.16K $ 3.16K Fullt utvannet markedsverdi $ 210.22K$ 210.22K $ 210.22K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 6,334.0 6,334.0 6,334.0

Nåværende markedsverdi på Hashport Bridged wAVAX er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.16K. Den sirkulerende forsyningen på WAVAX[HTS] er 0.00, med en total tilgang på 6334.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 210.22K.