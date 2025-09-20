Dagens Hashport Bridged wAVAX livepris er 33.17 USD. Spor prisoppdateringer for WAVAX[HTS] til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAVAX[HTS] pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hashport Bridged wAVAX livepris er 33.17 USD. Spor prisoppdateringer for WAVAX[HTS] til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAVAX[HTS] pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hashport Bridged wAVAX Pris (WAVAX[HTS])

$33.17
-2.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:19:50 (UTC+8)

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Prisinformasjon (USD)

$ 33.19
$ 34.13
$ 33.19
$ 34.13
$ 87.1
$ 14.79
Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) sanntidsprisen er $33.17. I løpet av de siste 24 timene har WAVAX[HTS] blitt handlet mellom et bunnivå på $ 33.19 og et toppnivå på $ 34.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAVAX[HTS] er $ 87.1, mens den rekordlave prisen er $ 14.79.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAVAX[HTS] endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -2.04% over 24 timer og +9.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Markedsinformasjon

$ 3.16K
$ 210.22K
0.00
6,334.0
Nåværende markedsverdi på Hashport Bridged wAVAX er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.16K. Den sirkulerende forsyningen på WAVAX[HTS] er 0.00, med en total tilgang på 6334.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 210.22K.

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hashport Bridged wAVAX til USD ble $ -0.69359635324759.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hashport Bridged wAVAX til USD ble $ +14.7285115870.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hashport Bridged wAVAX til USD ble $ +10.1030015250.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hashport Bridged wAVAX til USD ble $ +16.872096156252363.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.69359635324759-2.04%
30 dager$ +14.7285115870+44.40%
60 dager$ +10.1030015250+30.46%
90 dager$ +16.872096156252363+103.52%

Hva er Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS])

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Ressurs

Offisiell nettside

Hashport Bridged wAVAX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hashport Bridged wAVAX.

Sjekk Hashport Bridged wAVAXprisprognosen nå!

WAVAX[HTS] til lokale valutaer

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAVAX[HTS] tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS])

Hvor mye er Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) verdt i dag?
Live WAVAX[HTS] prisen i USD er 33.17 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WAVAX[HTS]-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WAVAX[HTS] til USD er $ 33.17. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hashport Bridged wAVAX?
Markedsverdien for WAVAX[HTS] er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WAVAX[HTS]?
Den sirkulerende forsyningen av WAVAX[HTS] er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAVAX[HTS] ?
WAVAX[HTS] oppnådde en ATH-pris på 87.1 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WAVAX[HTS]?
WAVAX[HTS] så en ATL-pris på 14.79 USD.
Hva er handelsvolumet til WAVAX[HTS]?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAVAX[HTS] er $ 3.16K USD.
Vil WAVAX[HTS] gå høyere i år?
WAVAX[HTS] kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAVAX[HTS] prisprognosen for en mer grundig analyse.
