Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 97.14 $ 97.14 $ 97.14 24 timer lav $ 100.97 $ 100.97 $ 100.97 24 timer høy 24 timer lav $ 97.14$ 97.14 $ 97.14 24 timer høy $ 100.97$ 100.97 $ 100.97 All Time High $ 237.24$ 237.24 $ 237.24 Laveste pris $ 51.39$ 51.39 $ 51.39 Prisendring (1H) -0.76% Prisendring (1D) -0.21% Prisendring (7D) -6.18% Prisendring (7D) -6.18%

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) sanntidsprisen er $98.55. I løpet av de siste 24 timene har QNT[HTS] blitt handlet mellom et bunnivå på $ 97.14 og et toppnivå på $ 100.97, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QNT[HTS] er $ 237.24, mens den rekordlave prisen er $ 51.39.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QNT[HTS] endret seg med -0.76% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -6.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 24.77K$ 24.77K $ 24.77K Fullt utvannet markedsverdi $ 520.36K$ 520.36K $ 520.36K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 5,280.0 5,280.0 5,280.0

Nåværende markedsverdi på Hashport Bridged QNT er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 24.77K. Den sirkulerende forsyningen på QNT[HTS] er 0.00, med en total tilgang på 5280.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 520.36K.