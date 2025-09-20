Dagens Hashport Bridged LINK livepris er 23.91 USD. Spor prisoppdateringer for LINK[HTS] til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LINK[HTS] pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hashport Bridged LINK livepris er 23.91 USD. Spor prisoppdateringer for LINK[HTS] til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LINK[HTS] pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LINK[HTS]

LINK[HTS] Prisinformasjon

LINK[HTS] Offisiell nettside

LINK[HTS] tokenomics

LINK[HTS] Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hashport Bridged LINK Logo

Hashport Bridged LINK Pris (LINK[HTS])

Ikke oppført

1 LINK[HTS] til USD livepris:

$23.91
$23.91$23.91
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:19:36 (UTC+8)

Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 23.35
$ 23.35$ 23.35
24 timer lav
$ 24.01
$ 24.01$ 24.01
24 timer høy

$ 23.35
$ 23.35$ 23.35

$ 24.01
$ 24.01$ 24.01

$ 47.19
$ 47.19$ 47.19

$ 8.2
$ 8.2$ 8.2

-0.40%

+0.01%

-5.69%

-5.69%

Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) sanntidsprisen er $23.91. I løpet av de siste 24 timene har LINK[HTS] blitt handlet mellom et bunnivå på $ 23.35 og et toppnivå på $ 24.01, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LINK[HTS] er $ 47.19, mens den rekordlave prisen er $ 8.2.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LINK[HTS] endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -5.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 284.92
$ 284.92$ 284.92

$ 351.27K
$ 351.27K$ 351.27K

0.00
0.00 0.00

14,690.0
14,690.0 14,690.0

Nåværende markedsverdi på Hashport Bridged LINK er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 284.92. Den sirkulerende forsyningen på LINK[HTS] er 0.00, med en total tilgang på 14690.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 351.27K.

Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hashport Bridged LINK til USD ble $ +0.00352389.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hashport Bridged LINK til USD ble $ -1.6280127720.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hashport Bridged LINK til USD ble $ +5.9503334580.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hashport Bridged LINK til USD ble $ +12.414614080782705.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00352389+0.01%
30 dager$ -1.6280127720-6.80%
60 dager$ +5.9503334580+24.89%
90 dager$ +12.414614080782705+108.00%

Hva er Hashport Bridged LINK (LINK[HTS])

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) Ressurs

Offisiell nettside

Hashport Bridged LINK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hashport Bridged LINK.

Sjekk Hashport Bridged LINKprisprognosen nå!

LINK[HTS] til lokale valutaer

Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LINK[HTS] tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hashport Bridged LINK (LINK[HTS])

Hvor mye er Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) verdt i dag?
Live LINK[HTS] prisen i USD er 23.91 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LINK[HTS]-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LINK[HTS] til USD er $ 23.91. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hashport Bridged LINK?
Markedsverdien for LINK[HTS] er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LINK[HTS]?
Den sirkulerende forsyningen av LINK[HTS] er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLINK[HTS] ?
LINK[HTS] oppnådde en ATH-pris på 47.19 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LINK[HTS]?
LINK[HTS] så en ATL-pris på 8.2 USD.
Hva er handelsvolumet til LINK[HTS]?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LINK[HTS] er $ 284.92 USD.
Vil LINK[HTS] gå høyere i år?
LINK[HTS] kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LINK[HTS] prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:19:36 (UTC+8)

Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.