Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 23.35, 24 timer høy $ 24.01, All Time High $ 47.19, Laveste pris $ 8.2, Prisendring (1H) -0.40%, Prisendring (1D) +0.01%, Prisendring (7D) -5.69%

Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) sanntidsprisen er $23.91. I løpet av de siste 24 timene har LINK[HTS] blitt handlet mellom et bunnivå på $ 23.35 og et toppnivå på $ 24.01, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LINK[HTS] er $ 47.19, mens den rekordlave prisen er $ 8.2.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LINK[HTS] endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -5.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00, Volum (24 timer) $ 284.92, Fullt utvannet markedsverdi $ 351.27K, Opplagsforsyning 0.00, Total forsyning 14,690.0

Nåværende markedsverdi på Hashport Bridged LINK er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 284.92. Den sirkulerende forsyningen på LINK[HTS] er 0.00, med en total tilgang på 14690.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 351.27K.