Hasbulla Game (HASBULL) Informasjon HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience. Offisiell nettside: https://hasbulagame.com/ Kjøp HASBULL nå!

Hasbulla Game (HASBULL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hasbulla Game (HASBULL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Total forsyning: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 Sirkulerende forsyning: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 All-time high: $ 0.00777822 $ 0.00777822 $ 0.00777822 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hasbulla Game (HASBULL) pris

Hasbulla Game (HASBULL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hasbulla Game (HASBULL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HASBULL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HASBULL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HASBULLs tokenomics, kan du utforske HASBULL tokenets livepris!

