HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) tokenomics
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Informasjon
What is the project about?
Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu.
What makes your project unique?
Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain.
History of your project.
What’s next for your project?
CEX listings
What can your token be used for?
Pure memecoin
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ETHEREUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ETHEREUM tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ETHEREUMs tokenomics, kan du utforske ETHEREUM tokenets livepris!
ETHEREUM prisforutsigelse
Vil du vite hvor ETHEREUM kan være på vei? Vår ETHEREUM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.