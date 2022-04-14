HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) tokenomics

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Informasjon

What is the project about?

Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu.

What makes your project unique?

Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain.

History of your project.

What’s next for your project?

CEX listings

What can your token be used for?

Pure memecoin

Offisiell nettside:
https://hpths777inu.com/

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 181.14K
$ 181.14K$ 181.14K
Total forsyning:
$ 989.48M
$ 989.48M$ 989.48M
Sirkulerende forsyning:
$ 989.48M
$ 989.48M$ 989.48M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 181.14K
$ 181.14K$ 181.14K
All-time high:
$ 0.01150753
$ 0.01150753$ 0.01150753
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00018301
$ 0.00018301$ 0.00018301

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ETHEREUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ETHEREUM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ETHEREUMs tokenomics, kan du utforske ETHEREUM tokenets livepris!

ETHEREUM prisforutsigelse

Vil du vite hvor ETHEREUM kan være på vei? Vår ETHEREUM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.