harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Informasjon Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life. Offisiell nettside: https://millennialcoin.net/ Kjøp MILLENNIAL nå!

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 475.86K $ 475.86K $ 475.86K Total forsyning: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Sirkulerende forsyning: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 475.86K $ 475.86K $ 475.86K All-time high: $ 0.0045115 $ 0.0045115 $ 0.0045115 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00047615 $ 0.00047615 $ 0.00047615 Lær mer om harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) pris

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MILLENNIAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MILLENNIAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MILLENNIALs tokenomics, kan du utforske MILLENNIAL tokenets livepris!

MILLENNIAL prisforutsigelse Vil du vite hvor MILLENNIAL kan være på vei? Vår MILLENNIAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MILLENNIAL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!