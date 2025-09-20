harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0045115$ 0.0045115 $ 0.0045115 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.21% Prisendring (1D) -8.44% Prisendring (7D) -17.89% Prisendring (7D) -17.89%

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MILLENNIAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MILLENNIAL er $ 0.0045115, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MILLENNIAL endret seg med +1.21% i løpet av den siste timen, -8.44% over 24 timer og -17.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 643.23K$ 643.23K $ 643.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 643.23K$ 643.23K $ 643.23K Opplagsforsyning 999.38M 999.38M 999.38M Total forsyning 999,382,617.136282 999,382,617.136282 999,382,617.136282

Nåværende markedsverdi på harrypottermtvpokemon911 er $ 643.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MILLENNIAL er 999.38M, med en total tilgang på 999382617.136282. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 643.23K.