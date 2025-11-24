Harmonix kHYPE pris i dag

Sanntids Harmonix kHYPE (HAKHYPE) pris i dag er $ 31.05, med en 3.82% endring de siste 24 timene. Nåværende HAKHYPE til USD konverteringssats er $ 31.05 per HAKHYPE.

Harmonix kHYPE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,238,840, med en sirkulerende forsyning på 168.74K HAKHYPE. I løpet av de siste 24 timene HAKHYPE har den blitt handlet mellom $ 29.81(laveste) og $ 32.28 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 59.64, mens tidenes laveste notering var $ 29.77.

Kortsiktig har HAKHYPE beveget seg -0.21% i løpet av den siste timen og -20.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Opplagsforsyning 168.74K 168.74K 168.74K Total forsyning 168,739.1779918409 168,739.1779918409 168,739.1779918409

Nåværende markedsverdi på Harmonix kHYPE er $ 5.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAKHYPE er 168.74K, med en total tilgang på 168739.1779918409. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.24M.