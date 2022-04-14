Hara (HART) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hara (HART), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hara (HART) Informasjon Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development. Offisiell nettside: https://haratoken.io/index.html Teknisk dokument: http://haratoken.io/download/whitepaper Kjøp HART nå!

Hara (HART) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hara (HART), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M All-time high: $ 0.03292409 $ 0.03292409 $ 0.03292409 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00216988 $ 0.00216988 $ 0.00216988 Lær mer om Hara (HART) pris

Hara (HART) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hara (HART) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HART tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HART tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HARTs tokenomics, kan du utforske HART tokenets livepris!

