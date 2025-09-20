Hara (HART) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0021052 $ 0.0021052 $ 0.0021052 24 timer lav $ 0.00229221 $ 0.00229221 $ 0.00229221 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0021052$ 0.0021052 $ 0.0021052 24 timer høy $ 0.00229221$ 0.00229221 $ 0.00229221 All Time High $ 0.03292409$ 0.03292409 $ 0.03292409 Laveste pris $ 0.0000176$ 0.0000176 $ 0.0000176 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.42% Prisendring (7D) -1.41% Prisendring (7D) -1.41%

Hara (HART) sanntidsprisen er $0.00222302. I løpet av de siste 24 timene har HART blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0021052 og et toppnivå på $ 0.00229221, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HART er $ 0.03292409, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000176.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HART endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og -1.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hara (HART) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Opplagsforsyning 1.20B 1.20B 1.20B Total forsyning 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hara er $ 2.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HART er 1.20B, med en total tilgang på 1200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.67M.