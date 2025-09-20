Dagens Hara livepris er 0.00222302 USD. Spor prisoppdateringer for HART til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HART pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hara livepris er 0.00222302 USD. Spor prisoppdateringer for HART til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HART pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hara (HART) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:40:21 (UTC+8)

Hara (HART) Prisinformasjon (USD)

Hara (HART) sanntidsprisen er $0.00222302. I løpet av de siste 24 timene har HART blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0021052 og et toppnivå på $ 0.00229221, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HART er $ 0.03292409, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000176.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HART endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og -1.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hara (HART) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Hara er $ 2.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HART er 1.20B, med en total tilgang på 1200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.67M.

Hara (HART) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hara til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hara til USD ble $ +0.0002923802.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hara til USD ble $ +0.0004622421.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hara til USD ble $ +0.0008827335794845804.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.42%
30 dager$ +0.0002923802+13.15%
60 dager$ +0.0004622421+20.79%
90 dager$ +0.0008827335794845804+65.86%

Hva er Hara (HART)

Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hara Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hara (HART) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hara (HART) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hara.

Sjekk Haraprisprognosen nå!

HART til lokale valutaer

Hara (HART) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hara (HART) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HART tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hara (HART)

Hvor mye er Hara (HART) verdt i dag?
Live HART prisen i USD er 0.00222302 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HART-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HART til USD er $ 0.00222302. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hara?
Markedsverdien for HART er $ 2.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HART?
Den sirkulerende forsyningen av HART er 1.20B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHART ?
HART oppnådde en ATH-pris på 0.03292409 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HART?
HART så en ATL-pris på 0.0000176 USD.
Hva er handelsvolumet til HART?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HART er -- USD.
Vil HART gå høyere i år?
HART kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HART prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:40:21 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

