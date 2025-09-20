Hara Pris (HART)
Hara (HART) sanntidsprisen er $0.00222302. I løpet av de siste 24 timene har HART blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0021052 og et toppnivå på $ 0.00229221, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HART er $ 0.03292409, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000176.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HART endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og -1.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Hara er $ 2.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HART er 1.20B, med en total tilgang på 1200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.67M.
I løpet av i dag er prisendringen på Hara til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hara til USD ble $ +0.0002923802.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hara til USD ble $ +0.0004622421.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hara til USD ble $ +0.0008827335794845804.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.42%
|30 dager
|$ +0.0002923802
|+13.15%
|60 dager
|$ +0.0004622421
|+20.79%
|90 dager
|$ +0.0008827335794845804
|+65.86%
Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.
