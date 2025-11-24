Hva er SN103

HappyAI (SN103) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HappyAI (SN103), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HappyAI (SN103) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HappyAI (SN103), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 868.11K $ 868.11K $ 868.11K Total forsyning: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Sirkulerende forsyning: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 868.11K $ 868.11K $ 868.11K All-time high: $ 0.876757 $ 0.876757 $ 0.876757 All-Time Low: $ 0.284467 $ 0.284467 $ 0.284467 Nåværende pris: $ 0.540577 $ 0.540577 $ 0.540577 Lær mer om HappyAI (SN103) pris Kjøp SN103 nå!

HappyAI (SN103) Informasjon Offisiell nettside: https://www.happysmile.ai/

HappyAI (SN103) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HappyAI (SN103) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SN103 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SN103 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SN103s tokenomics, kan du utforske SN103 tokenets livepris!

SN103 prisforutsigelse Vil du vite hvor SN103 kan være på vei? Vår SN103 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

